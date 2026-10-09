Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μια γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από φωτιά που ξέσπασε σήμερα Παρασκευή (9/10) λίγο μετά τις 8 το πρωί σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου, στην οδό Θέμιδος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και άμεσα κινητοποιήθηκαν δεκαπέντε πυροσβέστες, με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μια γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα από το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αυτήν τη στιγμή πραγματοποιούν αποκάθαρση στο χώρο της πυρκαγιάς, καθώς η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.