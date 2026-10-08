Η καμπάνια της ΓΣΕΕ θα περιλαμβάνει την οργάνωση δράσεων σ’ όλη τη χώρα σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ τη διεξαγωγή μιας πανεθνικής καμπάνιας με στόχο τη συγκρότηση μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας ενάντια στην ακρίβεια, την στεγαστική και ενεργειακή κρίση, τη φτώχεια και τη γιγάντωση των ανισοτήτων.

Η καμπάνια της ΓΣΕΕ θα περιλαμβάνει την οργάνωση δράσεων σ’ όλη τη χώρα σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες τα πρωτοβάθμια σωματεία. Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιούνται και με όσους κοινωνικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς δηλώσουν συμμετοχή στη διαδραστική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί και θα είναι ανοιχτή σε όλους.

Στόχος της καμπάνιας είναι τα συνδικάτα και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να συνομιλήσουν και να κινητοποιήσουν τους πολίτες, τους μη έχοντες και κατέχοντες, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οι δράσεις να συνεχιστούν με καλά προετοιμασμένα συλλαλητήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα ώστε να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας. Η διάρκεια τους δεν έχει κανένα χρονικό περιορισμό ούτε οι μορφές των δράσεων που κυρίως χρησιμοποιούν τα συνδικάτα (απεργίες-στάσεις εργασίας, παρεμβάσεις μαζικές σε φορείς άσκησης πολιτικής κ.α), σύμφωνα με την ανακοίνωσητης ΓΣΕΕ.

Όπως τονίζει στην ίδια ανακοίνωση «παρά τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας, η καθημερινότητα για εκατομμύρια εργαζόμενους εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την πίεση της ακρίβειας, το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης και την αδυναμία των μισθών να ακολουθήσουν το πραγματικό κόστος ζωής. Η Συνομοσπονδία έχει επισημάνει ότι η απόσταση ανάμεσα στο εισόδημα και στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων παραμένει μεγάλη. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε στην εισήγησή του πως οι δημοσιονομικές επιδόσεις και οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν μπορούν να αποτελούν αυτοσκοπό όταν δεν μεταφράζονται σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου».

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως η «ΓΣΕΕ επαναλαμβάνει ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις αποτελούν το βασικό εργαλείο για πραγματικές αυξήσεις και καλύτερους όρους εργασίας και ότι η ενίσχυσή τους αποτελεί προϋπόθεση για μια αγορά εργασίας με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική».