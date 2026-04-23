«Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μετατρέπει την πόλη σε μια ανοιχτή σκηνή για όλους. Και αυτόν τον Μάιο, ξεκινάμε με πικ νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος και στη συνέχεια βγαίνουμε σε κάθε γειτονιά» σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

Την Πρωτομαγιά, το Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος γεμίζει κόσμο και δράσεις, με το Athens Urban Picnic, το καθιερωμένο αστικό πικ νικ της πόλης, να ανοίγει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026.

Το Φεστιβάλ, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου, επιστρέφει φέτος με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις. Με κεντρικό μήνυμα «Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου», φέρνει τον πολιτισμό πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών, ενεργοποιώντας τον δημόσιο χώρο σε όλη την Αθήνα.

Με αφορμή την έναρξη του Φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μετατρέπει την πόλη, για έναν ολόκληρο μήνα, σε μια ανοιχτή σκηνή για όλους. Και αυτόν τον Μάιο, ξεκινάμε με πικ νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος και στη συνέχεια βγαίνουμε σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Γεμίζουμε τους δημόσιους χώρους με ζωή, πολιτισμό και δημιουργία. Με περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις, σε πάρκα, πλατείες, πολιτιστικούς χώρους και γειτονιές σε όλη την Αθήνα, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους -κατοίκους και επισκέπτες- να συμμετέχουν, να ανακαλύπτουν και να μοιράζονται εμπειρίες. Σας περιμένουμε».

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, σημείωσε: «Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων είναι μια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και συνάντησης. Με δράσεις στον δημόσιο χώρο, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και αναδεικνύει μια Αθήνα ζωντανή και δημιουργική. Η μεγάλη γιορτή ξεκινά και φέτος από την Ακαδημία Πλάτωνος και ξεχύνεται σε όλη την πόλη».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ελισσαίος Σαρμάς, ανέφερε: «Το Athens Urban Picnic είναι η πιο αυθεντική έκφραση του Φεστιβάλ: μια ανοιχτή εμπειρία που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον στην καρδιά της πόλης. Με δράσεις για όλες τις ηλικίες, μουσική και δημιουργία, η Πρωτομαγιά στην Ακαδημία Πλάτωνος γίνεται το σημείο εκκίνησης για έναν μήνα γεμάτο ενέργεια και πολιτισμό».

Πρωτομαγιά με τον Δήμο Αθηναίων στην Ακαδημία Πλάτωνος

Από τις 12 το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς και μέχρι τις 8 το βράδυ, μικροί και μεγάλοι απλώνουν την ψάθα τους στο γρασίδι και απολαμβάνουν μια ημέρα γεμάτη μουσική, δημιουργικές δράσεις και ανοιξιάτικη διάθεση. Ραδιοφωνικοί παραγωγοί της πόλης δίνουν τον ρυθμό με DJ sets, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, όπως face painting και κατασκευές λουλουδιών

Bubble show και θεατρική παράσταση από το Kids Radio

Διαδραστικό εργαστήριο «DJ Chef» που συνδυάζει μουσική και μαγειρική

Ανοιχτές δράσεις ευεξίας, όπως running και training sessions στη φύση

Συναυλία της Kids Radio Banda, που κλείνει τη μέρα με χορό και αγαπημένα τραγούδια

Οι εκδηλώσεις της πρώτης εβδομάδας του Φεστιβάλ

Το Athens Urban Picnic σηματοδοτεί την αρχή ενός προγράμματος που περιλαμβάνει περισσότερες από 350 εκδηλώσεις μέσα στον Μάιο και απλώνεται σε όλη την πόλη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πρωτογένους Urban Market | 1-3 Μαΐου | 17:00 – 23:00 | Οδός Πρωτογένους

Η οδός Πρωτογένους, ένα από τα πιο ζωντανά και ιδιαίτερα σημεία του αθηναϊκού κέντρου, υποδέχεται το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων για τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, χορό και θετική ενέργεια. Καθώς η νύχτα πέφτει, η Πρωτογένους γεμίζει με συναυλίες, DJ sets, street food και μικρές εκπλήξεις σε κάθε γωνιά της.

Athens Asian Food Festival 2026 | 2-3 Μαΐου | 13:00 – 23:00 | Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης γεμίζει αρώματα, γεύσεις και εικόνες από την Ασία σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην ασιατική γαστρονομία και κουλτούρα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει γεύσεις από την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ινδία, την Ταϊλάνδη και άλλες χώρες της Ασίας, να γνωρίσει tea rituals, να ανακαλύψει το sake, παραδοσιακά γλυκίσματα, αντικείμενα και χειροτεχνίες.

Yoga Sessions | 2 Μαΐου | 18:30 – 20:30 | Πάρκο Ριζάρη

Το Πάρκο Ριζάρη, στην καρδιά της πόλης, μετατρέπεται σε έναν ήσυχο χώρο ευεξίας και εσωτερικής ισορροπίας. Κάτω από τη σκιά των δέντρων, με φόντο τον ανοιχτό ουρανό, έμπειροι instructors καθοδηγούν αρχάριους και προχωρημένους σε μια πρακτική που εστιάζει στην ισορροπία, τη συγκέντρωση και την αποφόρτιση.

Κεραμεικός Beat | 3 Μαΐου | 15:00 – 23:00 | Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης»

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το Needless και το Teleion Bar μετατρέπουν το Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» (Ιερά Οδός & Πειραιώς) σε ένα σκηνικό καλοκαιρινής μουσικής προθέρμανσης. Από νωρίς το μεσημέρι, DJs και live acts στρώνουν ένα ηχητικό χαλί με ρυθμούς tropical, afro, disco και Balearic. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο παζάρι δίσκων, να απολαύσουν street food και να δοκιμάσουν δροσερά κοκτέιλ.

Ζάππειον Dance by FOR303, 88 Butterfly & MOS | 3 Μαΐου | 18:00 – 23:00 | Ζάππειο Μέγαρο

Οι ομάδες FOR303, 88 Butterfly και MadeOfSounds ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο outdoor event στην αυλή του Ζαππείου Μεγάρου, μετατρέποντας ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε ανοιχτό dancefloor. Με ειδικούς προσκεκλημένους από τη διεθνή ηλεκτρονική σκηνή, δυνατό ήχο και παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, η βραδιά υπόσχεται ρυθμό, παλμό και ένταση.

Fantastic Party στη Βαρβάκειο | 3 Μαΐου | 18:00 – 23:00 | Κεντρική Δημοτική Αγορά Αθηνών – Βαρβάκειος

Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων επιστρέφει φέτος στη Βαρβάκειο. Η εμβληματική Αγορά της πόλης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά σύγχρονης μουσικής και εικόνας. Το project FONOPTIKON του Στέφανου Κωνσταντινίδη παρουσιάζει μια ζωντανή οπτικοακουστική εμπειρία, όπου ηλεκτρονικοί ήχοι και visuals συνομιλούν με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου. Μαζί του, η Μαρία Παπιδάκη (Best 92.6) συμμετέχει σε ένα δυναμικό ηχητικό set που μετατρέπει τη Βαρβάκειο σε ένα ανοιχτό, αστικό dancefloor.

Το Ταξίδι της Καντάδας | 4 Μαΐου | 19:00 – 21:30 | Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης

Μια μουσική περιπλάνηση στις ερωτικές μελωδίες της παλιάς Αθήνας ζωντανεύει ξανά στα σοκάκια κάτω από την Ακρόπολη. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μάς προσκαλεί σε μια βόλτα με κανταδόρους, που αναβιώνουν την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής και φέρνουν στο σήμερα τους ήχους που κάποτε πλημμύριζαν τις ιστορικές γειτονιές της πόλης.

Fitness Sessions | 5 Μαΐου | 18:30 – 20:30 | Πάρκο Ελευθερίας

Το Πάρκο Ελευθερίας μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ανοιχτό σημείο άσκησης, ενέργειας και ευεξίας. Καταξιωμένοι γυμναστές και οι ομάδες τους καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε ασκήσεις από γιόγκα και πιλάτες μέχρι και πιο δυναμικές μορφές άσκησης.

Χειμερινοί Κολυμβητές | 5 Μαΐου | 21:00 – 23:00 | Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές έρχονται στην ατμοσφαιρική αυλή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για μια ιδιαίτερη συναυλία. Με τον αναγνωρίσιμο ήχο και τη διαχρονική τους ιδιοσυγκρασία, παρουσιάζουν τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη συντροφιά και τη μαγεία της νύχτας.

Ιστορικός περίπατος «Οι Γυναίκες στην Αντίσταση» | 6 Μαΐου | 18:00 – 20:30 | Αθηναϊκή Τριλογία

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026, ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης μάς προσκαλεί σε έναν ιδιαίτερο περίπατο μνήμης στους δρόμους της Αθήνας, εστιάζοντας σε μια λιγότερο φωτισμένη αλλά καθοριστική πτυχή της ιστορίας: τη δράση των γυναικών στην Κατοχή. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, σπάνια ντοκουμέντα και ζωντανές ιστορίες, αναδεικνύεται η πορεία εμβληματικών μορφών όπως η Λέλα Καραγιάννη, η Ηλέκτρα Αποστόλου και η Ιουλία Μπίμπα, αλλά και δεκάδων ακόμη γυναικών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Σημείο Συνάντησης: Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι κρατήσεις ανοίγουν μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Παντελής Θαλασσινός | 4 Μαΐου | 21:00 – 23:00 | Πλατεία Κοραή

Ο ΜΕΝΤΑ 88 FM επιστρέφει στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και προσκαλεί στη σκηνή έναν από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς της ελληνικής μουσικής, τον Παντελή Θαλασσινό. Με μια πορεία που μετρά δεκαετίες δημιουργίας και επιτυχιών, ο αγαπημένος καλλιτέχνης γεφυρώνει το παραδοσιακό με το έντεχνο τραγούδι με διαχρονικά κομμάτια όπως τα «Εισιτήριο στην τσέπη σου», «Ανάθεμά σε», «Καράβια Χιώτικα» και «Σμυρναίικα Τραγούδια». Συνοδευόμενος από μια μπάντα κορυφαίων μουσικών, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αυθεντικότητα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα του Φεστιβάλ