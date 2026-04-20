Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 20/04, σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά οριοθετήθηκε ύστερα από τις συντονισμένες προσπάθειες των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων με τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρησαν 39 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ συνέδραμαν και 2 αεροσκάφη. Στο σημείο βρίσκονται επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

