Σε δασική έκταση η φωτιά στη Σκιάθο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε στη Σκιάθο το απόγευμα της Κυριακής, αλλά η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι καλύτερη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:20, σε δασική έκταση στον Πλατανιά και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Εκεί έσπευσαν 15 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρίψεις νερού έκανε ένα αεροσκάφος, μέχρι να νυχτώσει.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με οκταμελή ομάδα πεζοπόρου τμήματος που έφτασε στη Σκιάθο από τον Βόλο.

