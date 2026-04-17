Παρέκκλιση από το προγραμματισμένο δρομολόγιό του πραγματοποίησε το επιβατηγό–ταχύπλοο «Champion Jet 1», σημαίας Κύπρου, προκειμένου να αποβιβαστεί στο Λαύριο 32χρονος μέλος του πληρώματος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή Πάρος – Μύκονος – Τήνος – Άνδρος – Ραφήνα, όταν κρίθηκε αναγκαία η άμεση προσέγγισή του στο λιμάνι του Λαυρίου για την παροχή βοήθειας και την αποβίβαση του τραυματία.

Στο Λαύριο τον 32χρονο παρέλαβαν αρμόδιες αρχές και διακομίστηκε για ιατρική φροντίδα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πλοίο επρόκειτο να συνεχίσει το ταξίδι του, ωστόσο αναμένεται να παραμείνει προσωρινά στο λιμάνι του Λαυρίου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επανεκκίνηση του δρομολογίου.