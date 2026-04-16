Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμπεται γιατρός από τον Βόλο, κατηγορούμενος για θανατηφόρα έκθεση ασθενούς κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο γυναίκας, αλλά και την έκθεση σε κίνδυνο δύο ακόμη ασθενών, με τις πράξεις να φέρονται να έχουν τελεστεί σε δύο χρονικές περιόδους, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2021, εν μέσω κορύφωσης της υγειονομικής κρίσης σύμφωνα με το Magnesianews.gr.

Αρχικά, η δίωξη είχε ασκηθεί για ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε περισσότερα άτομα, ωστόσο το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης για την περίπτωση της γυναίκας και της έκθεσης κατά συρροή για δύο ασθενείς, απαλλάσσοντας τον γιατρό για μία ακόμη περίπτωση.

Το βούλευμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, η οποία θα ορίσει τη δικάσιμο, ενώ έχει κοινοποιηθεί και στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο γιατρός φέρεται να ακολουθούσε αντιεπιστημονικές πρακτικές και να εξέφραζε αντιεμβολιαστικές απόψεις, προτρέποντας ασθενείς σε επιλογές που ενδέχεται να έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023 ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας είχε αποφασίσει τη δια βίου αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματός του, επικαλούμενος την αντιδεοντολογική του στάση και τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας.