Σήμερα 17 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμάει την Ζωοδόχο Πηγή, μία από τις σημαντικότερες εορτές που είναι αφιερωμένες στην Παναγία.

Η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής είναι κινητή και πάντα εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου εβδομάδος, δηλαδή 5 μέρες μετά το Πάσχα.

Έχουν γιορτή τα εξής ονόματα:

Ζήσης, Ζησούλα, Ζήσιμος

Ζώης, Ζωή, Ζωοπηγή

Θεοπηγή, Πηγή, Χρυσοπηγή

Πολυζώης, Πολυζώη

Ο εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές που είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Η εορτή σχετίζεται άμεσα με την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία, αν και άνθρωπος, αξιώθηκε να κυοφορήσει τον Υιό του Θεού και να συμβάλει καθοριστικά στο σχέδιο της θείας σωτηρίας. Μέσα από αυτή τη μοναδική αποστολή, η Παναγία θεωρείται «πηγή ζωής», καθώς έφερε στον κόσμο τον Ιησού Χριστό, τον λυτρωτή της ανθρωπότητας.

Η ημέρα συνοδεύεται από ιδιαίτερη λατρευτική σημασία, ενώ πολλοί πιστοί επισκέπτονται ναούς και αγιάσματα αφιερωμένα στη Ζωοδόχο Πηγή, αναζητώντας ευλογία και ίαση.