Ο γιατρός εντοπίστηκε από πεζή περιπολία στην περιοχή της Ομόνοιας.

Χειροπέδες σε έναν γιατρό πέρασαν αστυνομικοί το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (13/04) στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς φέρεται να διακινούσε συνταγές ναρκωτικών χαπιών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, η σύλληψη του 51χρονου έγινε στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, σχετικά με γιατρό που δραστηριοποιείται στη διακίνηση συνταγών για την προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον συλληφθέντα να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου και συναντήθηκε με άλλο άτομο. Στη συνέχεια τον προσέγγισαν και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή του 51χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 συνταγές για ναρκωτικά χάπια, οι οποίες είχαν συνταγογραφηθεί από τον ίδιο και διακινούνταν έναντι χρηματικού ποσού. Επιπλέον βρέθηκαν τρεις γνωματεύσεις χορήγησης αναρρωτικής άδειας και μία σφραγίδα απομελανωμένη με τα στοιχεία του.

Σε βάρος του 51χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.