Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 15η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 14594, σειρά η 6η και στοιχείο το Δ.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί στις σειρές 5 και 7, αλλά όχι στην 6η άρα υπάρχει μερικό τζάκποτ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.120.000 ευρώ.

Ο αριθμός 14594 στις σειρές 5η και 7η στοιχεία Α-Ε κερδίζει από 26.500 ευρώ ενώ ο 54491 κερδίζει 5.000 ευρώ. Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 6534, 9318, 25296, 30464, 37351, 41568, 44717, 61638 και 70407.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 17 Απριλίου θα διεξαχθεί η ειδική κλήρωση με πασχαλινό έπαθλο 150.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών.