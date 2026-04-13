Το πρόγραμμα λειτουργίας λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό και τραμ έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα ισχύσουν στην Αττική τις ημέρες του Πάσχα. Αναλυτικά: Δευτέρα του Πάσχα Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)

Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′ Τρίτη του Πάσχα Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα. Τετάρτη του Πάσχα

Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες

Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα