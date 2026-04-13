Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα ισχύσουν στην Αττική τις ημέρες του Πάσχα.
Αναλυτικά:
Δευτέρα του Πάσχα
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′
Τρίτη του Πάσχα
- Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
Τετάρτη του Πάσχα
- Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες
- Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
- Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα