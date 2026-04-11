Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο «παράθυρο» για τις αγορές πριν από την πασχαλινή αργία, καθώς την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα η αγορά θα παραμείνει κλειστή.

Με διαφορετικούς ρυθμούς λειτουργεί η αγορά μία μέρα πριν από το Πάσχα και το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για αγορές πριν «κατεβάσουν ρολά» καταστήματα και σούπερ μάρκετ για τις αργίες.

Σήμερα Μεγάλο Σάββατο η αγορά επιστρέφει σε πρωινό ωράριο, αλλά με νωρίτερο κλείσιμο. Τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα ξεκινήσουν νωρίτερα, από τις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 18:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00.

Κλειστά όλα Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα

Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο «παράθυρο» για τις αγορές πριν από την πασχαλινή αργία, καθώς την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα η αγορά θα παραμείνει κλειστή.

Η κανονικότητα επιστρέφει από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου, οπότε και τα καταστήματα επανέρχονται στο συνηθισμένο ωράριο λειτουργίας.