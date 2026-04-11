Στις 9 το πρωί θα γιορτάσουμε την Πρώτη Ανάσταση, παρακολουθήστε LIVE την λειτουργία και το τελετουργικό.

Ξημέρωσε Μεγάλο Σάββατο, σε λίγη ώρα θα γιορτάσουμε την Πρώτη Ανάσταση, το προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν οι ύμνοι και της προσμονής της λυτρώσεως όλης της κτίσεως από την φθορά και τον θάνατο. Θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση από τον ιερό ναό Αγίου Κων/νου Κολωνού τον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου. Η ακολουθία έχει αναστάσιμο και πανηγυρικό χαρακτήρα.

Η πρώτη Ανάσταση

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου γιορτάζουμε την «θεόσωμον ταφή» και «την εις Άδου κάθοδον», δηλαδή την ταφή του Κυρίου και την κάθοδό Του στον Άδη, όπου κήρυξε στους νεκρούς. Αν και η ταφή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, η Εκκλησία αφιερώνει το Μεγάλο Σάββατο ως ημέρα μελέτης του μυστηρίου αυτής της πράξης. Μετά την ανάγνωση της προφητείας του Ιωνά, του οποίου προτυπώνει την ταφή και την ανάσταση του Κυρίου, αντηχεί ως νικητήριος ιαχή ο ψαλμικός στίχος: Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην ότι συ κληρονομήσεις εν πάσι τους έθνεσι και ο παπάς πετά στους πιστούς άνθη και φύλλα δάφνης (βάγια).

Δείτε LIVE την Πρώτη Ανάσταση

{https://www.youtube.com/watch?v=rRwHfTZGsik}

Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ Θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν, καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε;

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γήν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Κρίνατε ὀρφανῷ καὶ πτωχῷ, ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ῥύσασθε αὐτόν.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Οὐκ ἔγνωσαν, οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται, σαλευθήτωσαν πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Ἐγὼ εἶπα· Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες· ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε, καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Αμέσως μετά, διαβάζεται το Ευαγγέλιο, που έχει αναστάσιμο περιεχόμενο (Κατά Ματθαίον κη’ 1-20): Σεισμός εγένετο μέγας, καθώς οι Μυροφόρες, πλησιάζουν τον Τάφο του Ιησού. Άγγελος Κυρίου αποσφραγίζει τον τάφο. Όταν οι δύο γυναίκες καταφθάνουν τον βλέπουν κενό και τον Άγγελο να τους αναγγέλλει ότι «Κύριος Ανέστη». Το χαρμόσυνο γεγονός θα πρέπει να το διαμηνύσουν στους μαθητές του. Ο Χριστός εμφανίζεται στις δύο γυναίκες. Σύναξη των 11 μαθητών και εμφάνιση του Χριστού ενώπιόν τους. Τους προτρέπει: «Πορευθέντες μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι εκκωφαντικοί θόρυβοι και οι πολυέλαιοι που σείονται στις εκκλησίες δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα ενω οι πιστοί ραίνονται με βάγια.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι η πιο κατανυκτική και σιωπηλή στιγμή της Μεγάλη Εβδομάδα, μια ημέρα βαθιάς περισυλλογής που στέκεται ανάμεσα στη θλίψη της Σταύρωσης και τη χαρά της Ανάσταση. Είναι η «γέφυρα» που ενώνει το Πάθος με το φως, τον πόνο με την ελπίδα, τον θάνατο με τη Ζωή. Μας διδάσκει την υπομονή και την πίστη. Μας υπενθυμίζει πως τίποτα δεν τελειώνει οριστικά μέσα στη δοκιμασία. Αντίθετα, κάθε τέλος μπορεί να είναι μια νέα αρχή. Η Ανάσταση που πλησιάζει δεν είναι μόνο ένα θρησκευτικό γεγονός, αλλά ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα: ότι η ελπίδα νικά τον φόβο και η ζωή υπερνικά τον θάνατο. Είναι μια ημέρα εσωτερικής μετάβασης. Από τη λύπη στην ελπίδα, από την αμφιβολία στην πίστη, από τη σιωπή στο φως. Και αυτή η μετάβαση δεν αφορά μόνο την πίστη, αλλά και την ίδια τη ζωή. Ας κρατήσουμε λοιπόν το μήνυμα αυτής της ημέρας ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η αναγέννηση είναι κοντά. Το φως έρχεται πάντα — αρκεί να έχουμε την υπομονή και τη δύναμη να το περιμένουμε.