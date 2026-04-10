Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας θα γίνει και φέτος η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα, παρά τις αρχικές αμφιβολίες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές του Ισραήλ και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ενώ το Άγιο Φως θα παραλάβει ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Οι συνθήκες που έχουν συμφωνηθεί, μέχρι στιγμής, παραμένουν αμετάβλητες ενώ η μεταφορά του Αγίου Φωτός αναμένεται να γίνει υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας.

Η συμφωνία ορίζει πως η αφή του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ περιορισμένος θα είναι και ο αριθμός των κληρικών, καθώς οι Αρχές του Ισραήλ επιτρέπουν μόλις 15 εκπροσώπους ανά δόγμα. Το Άγιο Φως θα παραληφθεί από την Ελληνική αποστολή στον Ναό της Αναστάσεως και θα μεταφερθεί στην Ελλάδα υπό αυστηρότατη αστυνομική επιτήρηση.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Αθήνα με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο και Σαντορίνη.

Από την Αθήνα, η μεταφορά θα γίνει με προγραμματισμένες πτήσεις της SKY express ως εξής:

Το πρόγραμμα των πτήσεων

GQ294 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 - 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ–ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 - 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 - 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ–ΧΑΝΙΑ 21:10 - 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ–ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 - 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ–ΡΟΔΟΣ 20:35 - 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ–ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 - 21:15