Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση.

Σεισμός σημειώθηκε στη Ναύπακτο αργά το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.

Στις 23:34 καταγράφηκε δόνηση 3,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα, άλλες περιοχές της Αχαΐας, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε δύο χιλιόμετρα δυτικά- νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου. Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Για δόνηση 3,5 Ρίχτερ κάνει λόγο και η αρχική εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

Η ανάρτηση από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

