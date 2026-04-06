Η κίνηση αυτή του ελληνικού δημοσίου ξαφνιάζει ακόμη περισσότερο καθώς σε μια άλλη δίκη με κατηγορούμενους τους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας παρίσταται για την υπεράσπιση τους.

Λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου που «καταδικάζει» το ελληνικό Δημόσιο στην καταβολή αποζημίωσης περίπου 400.000 ευρω για παραλείψεις του και μια σειρά ελλείψεων στα συστήματα ασφαλείας που δεν απέτρεψαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα, αυτό αποφασίζει να κινηθεί ποινικά και να παραστεί για την υποστήριξη της κατηγορίας.

Η κίνηση αυτή του ελληνικού δημοσίου ξαφνιάζει ακόμη περισσότερο καθώς σε μια άλλη δίκη με κατηγορούμενους τους ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας παρίσταται για την υπεράσπιση τους. Παρά την επισήμανση μάλιστα του προέδρου του δικαστηρίου πως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους οφείλει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του δημοσίου που φέρονται ότι τα ζημίωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, όχι μόνο δεν άλλαξε στάση αλλά συνέχισε να παρίσταται ως συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των δύο κατηγορούμενων.

Για το λόγο αυτό προκάλεσε αίσθηση στη σημερινή διαδικασία η είδηση που ακούστηκε από τους ίδιους τους εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους πως προτίθενται να υποβάλουν δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας. Ωστόσο λόγω του προχωρημένου της ώρας και της λήξης του ωραρίου της γραμματέως δεν υποβλήθηκε σήμερα η δήλωση. Αυτό θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση στις 27 Απριλίου. Τότε θα εξηγήσουν οι εκπρόσωποι του νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε βάρος ποιου συγκεκριμένα στρέφονται και για ποιο λόγο.

Δεν ήταν πάντως λίγοι οι δικηγόροι που έβλεπαν μια προσπάθεια του δημοσίου να μετακυλήσει το οικονομικό βάρος από τις αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων που άρχισε ήδη να πληρώνει στους κατηγορούμενους και τους οργανισμούς που εμπλέκονται στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

