Η Έμμα σκοτώθηκε σε τροχαίο που έγινε τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Η Σάντι Λέντι κέρδισε μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή χάρη στην απόφαση των γονιών της Έμμας Καρυωτάκη να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους, μετά το τροχαίο που έγινε τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη.

«Θέλω να την κάνω περήφανη μέσα από μία ζωή με νόημα. Είναι πολύ κρίμα να χάνονται τα όργανα όταν μπορούν να σώζουν ζωές», λέει σήμερα η Σάντι που ζει με την καρδιά της Έμμας. Σε ερώτηση για το πώς είναι να ζεις με την καρδιά κάποιου άλλου απάντησε: «είναι πάντα η σκέψη μου σε αυτό τον άνθρωπο που χάρισε ζωή και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου το ξεπερνάω σκεπτόμενη την προσφορά της Έμμας».

Κάθε πρωί που ξυπνάει, «έχω αυτή τη συνήθεια μετά από όλη την περιπέτεια ειδικά μετά το νοσοκομείο, να σκέφτομαι ότι ξύπνησα άλλη μια μέρα. Και αμέσως η σκέψη μου πάει σε εκείνη γιατί χάρη σε εκείνη έχω αυτή την ευκαιρία», λέει στον ALPHA.

