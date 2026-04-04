«Η πιο σοβαρή απειλή κατά της Δικαιοσύνης προέρχεται από τους ίδιους τους δικαστές», τάδε έφη ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Γιώργος Σταυρόπουλος ο οποίος σε ανάρτησή του στο fb, κατηγορεί ευθέως την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πως με τη στάση που επιδεικνύει τελευταία «παραιτείται του όποιου κύρους της και απογοητεύει όλους εκείνους που πίστεψαν και αγωνίστηκαν για ένα δικαστικό συνδικαλισμό με δημοκρατικό ήθος και σεβασμό της αντίθετης γνώμης».

Ο κ. Σταυρόπουλος καταφέρεται σε βάρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με αφορμή την ανακοίνωσή της στην οποία χαρακτήριζε δημαγωγό και συκοφάντη τον Ν. Κωνσταντόπουλο, μιλώντας για «Αγία Οικογένεια που με τις πλάτες του μιντιακού συστήματος μένει ασύδοτη» . Είχε προηγηθεί τηλεοπτική συνέντευξη του Ν. Κωνστανόπουλου στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως υπάρχει «ανοιχτή επικοινωνία του υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ένωσης Εισαγγελέων».

Στην ανάρτησή του ο επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως «ο Ν. Κωνσταντόπουλος υπήρξε ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας και είναι απαράδεκτο να λοιδωρείται»

Αναλυτικά ο Σταυρόπουλος αναφέρει: « Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος υπήρξε ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας.Βασανίσθηκε και φυλακίσθηκε επί Δικτατορίας όσο λίγοι. Υπήρξε ένας έντιμος δημοκράτης που μετά τη Μεταπολίτευση αρνήθηκε μείζονος σημασίας πολιτικούς θώκους υπηρετώντας τις αρχές του. Μπορεί να έχει κανείς όποια γνώμη θέλει για την πολιτική του δράση μετά τη Δικτατορία. Εκείνο που είναι απαράδεκτο είναι να λοιδορείται και μάλιστα από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (!) με προσωπικούς μάλιστα χαρακτηρισμούς χαμηλού επιπέδου. Είναι ντροπή να υβρίζεται από εκείνους που οφείλουν την ελευθερία στην έκφραση των ονειδιστικών τους λόγων, μεταξύ των άλλων και στους δικούς του αγώνες του για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες. Είναι ντροπή η μεγαλύτερη δικαστική συνδικαλιστική Ένωση των δικαστικών λειτουργών της Χώρας να χρησιμοποιεί απαράδεκτη για δικαστές φρασεολογία. Παραιτείται έτσι του όποιου κύρους της και απογοητεύει όλους εκείνους που πίστεψαν και αγωνίστηκαν για ένα δικαστικό συνδικαλισμό με δημοκρατικό ήθος και σεβασμό της αντίθετης γνώμης. Αιδώς Αργείοι! Το είπαμε και άλλοτε. Η πιο σοβαρή απειλή κατά της Δικαιοσύνης προέρχεται από τους ίδιους τους δικαστές. Το αντιλαμβάνονται άραγε ορισμένοι ή είναι πλέον πολύ αργά;»

