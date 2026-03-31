Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.060.000 ευρώ μετά από τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.
Στην 13η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 66451, σειρά η 10η και στοιχείο το Γ.
Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει νέο τζάκποτ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.090.000 ευρώ.
Ο αριθμός 26348 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.
