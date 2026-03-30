«Συναγερμός» από την μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου για έντονα φαινόμενα - Οι κρίσιμες περιοχές για πλημμύρες, κακοκαιρία και την Πέμπτη σε όλη την χώρα.

Ένα δύσκολο καιρικό 48ωρο βρίσκεται προ των πυλών καθώς η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να σφυροκοπήσει την χώρα μας τις δύο πρώτες μέρες του Απριλίου με έντονες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα δημιουργήσουν μια έκρυθμη κατάσταση. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου σαρωτικές καταιγίδες, άνεμοι έως 10 μποφόρ και χιόνια συνθέτουν τη νέα καθολική κακοκαιρία που θα κάνει την κάνει την εμφάνισή της σχεδόν σε όλη την επικράτεια.

Πανελλαδική κακοκαιρία θα πλήξει την χώρα: Οι περιοχές στο «μάτι» του Erminio

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος «δύο βαρομετρικά χαμηλά θα μας θέσουν σε κατάσταση συναγερμού. Το πρώτο προσεγγίζει από τα δυτικά την Ιταλία και θα φέρει στο Ιόνιο δυνατές βροχές από το βράδυ της Τρίτης. Το δεύτερο σχηματίζεται στην Αφρική θα ανέβει ψηλότερα και θα φτάσει στη χώρα μας καθιστώντας την Τετάρτη ημέρα ολικής κακοκαιρίας. Στην αιχμή του δόρατος οι θυελλώδεις άνεμοι με τα Δωδεκάνησα να έχουν μέση ένταση τα 10 και τα 11 Μποφόρ. Στιγμιαία οι ριπές θα είναι παραπάνω. Θα έχουμε μεγάλο κυματισμό 5 και 6 μέτρων και σίγουρα προβλήματα σε μεταφορές με τα πλοία και με εναέρια μέσα. »

Ερωτηθείσα για τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων από της αυξημένης έντασης καταιγίδες σημείωσε ότι «Δεν μπορώ να αποκλείσω καμία περιοχή για πλημμυρικά φαινόμενα. Με προβληματίζει όμως περισσότερο περιοχές σε Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στη Στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία που θα βρέχει αδιάκοπα ένα 24ωρο χωρίς καταιγίδες. Οι βροχές θα είναι συνεχείς και με μεγάλες εντάσεις και δεν αποκλείεται να φουσκώσουν ποτάμια. Και η Αττική εντάσσεται στην κακοκαιρία. Από το πρωί της Τετάρτης θα έχουμε βροχές και από το μεσημέρι θα έχουμε επισήμανση για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού. Ειδικά το σύστημα που μας έρχεται από την Αφρική έχει κατέβει πολύ χαμηλά και θα έρθει στη χώρα μας με μεγάλη ενέργεια και θα φέρει προβλήματα πιστεύω τοπικά. Θα χιονίσει στα βουνά μας. Επίσης και η Πέμπτη θα έχουμε παντού βροχές και καταιγίδες».

