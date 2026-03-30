Σε βάρος του 27χρονου στον Βόλο ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις.

Κακουργηματικές διώξεις για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκησε η εισαγγελέας κατά ενός 27χρονου, ο οποίος την Κυριακή, 22/03, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο μάτι έναν 25χρονο στον Βόλο.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του 25χρονου και ύστερα από λογομαχία, ο 27χρονος πυροβόλησε με αεροβόλο, με αποτέλεσμα το θύμα να τραυματιστεί στο μάτι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής, 29/03, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στον Βόλο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ.

Επιπλέον, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• 9 μαχαίρια και

• 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 5,14 γραμμαρίων.

Ο 27χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη.