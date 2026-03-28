Τη γυναίκα εντόπισαν μέσα στο σπίτι της στη Νεμέα αστυνομικοί.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νεμέα,μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και 8 πυροσβέστες, που ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση κατάσβεσης.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί του Α.Τ Νεμέας εντόπισαν μέσα στο σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ Κορίνθου.