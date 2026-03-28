Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νεμέα,μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και 8 πυροσβέστες, που ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση κατάσβεσης.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικοί του Α.Τ Νεμέας εντόπισαν μέσα στο σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ Κορίνθου.