Στο πλαίσιο της συνάντησης θα αναζητηθούν λύσεις, ώστε να μην επαναληφθεί την 1η Απριλίου το φιάσκο της 23ης Μαρτίου.

Με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδη αναμένεται να συναντηθούν σε λίγη ώρα από τώρα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων μετά το χάος που δημιουργήθηκε με το κτίριο στο οποίο αποφασίστηκε να διεξαχθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει στο υπουργείο οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν λύσεις, ώστε να μπορούν να παραβρίσκονται εντός της αίθουσας του δικαστηρίου όλοι οι διάδικοι, δηλαδή οι 250 περίπου δικηγόροι, οι 230 που έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας, οι 121 μάρτυρες του κλητηρίου θεσπίσματος, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες και οι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κτίριο του δικαστηρίου στο campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες τοποθέτησης και άλλων καθισμάτων, ωστόσο, μετά την εμπειρία της πρώτης ημέρες της δίκης είναι κάτι παραπάνω από προφανές σε όλους ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα αναζητηθούν λύσεις, ώστε να μην επαναληφθεί την 1η Απριλίου το φιάσκο της 23ης Μαρτίου.