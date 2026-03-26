Ο 19χρονος, που ήταν παρών στη δολοφονία του 20χρονου στη Καλαμαριά, παραμένει προφυλακισμένος.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 26/03, η απολογία του 19χρονου που κατηγορείται για την εμπλοκή του στο αιματηρό επεισόδιο, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Κλεομένης την Παρασκευή 13 Μαρτιόυ στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 19χρονος κατά τη διάρκεια της απολογίας του στην 1η τακτική ανακρίτρια περιέγραψε λεπτομερώς κάθε στιγμή της επίθεσης, αλλά και όσα ακολούθησαν μετά.

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε ο Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης."‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …" κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω».

Ο 19χρονος υποστηρίζει πως επιτέθηκαν στον 23χρονο μόνο με μπουνιές και κλωτσιές, δίχως να χρησιμοποιήσουν κάποιο αντικείμενο όπως δήλωσε ο καθ΄ομολογίαν δράστη. Παράλληλα, ο 19χρονος τόνισε ότι μετά το περιστατικό, πέταξε στον κάδο τα ρούχα του, ότι πήρε τον τρίτο της παρέας με το μηχανάκι και τον πήγε μέχρι τα Κάστρα και στη συνέχεια ο ίδιος πήγε σπίτι του. Την Κυριακή μετά το αιματηρό επεισόδιο, παραδόθηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια και στις 21 Μαρτίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.