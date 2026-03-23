Ο 21χρονος ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη και τον 19χρονο στο επεισόδιο με τον φερόμενο δολοφόνο.

Στην ταυτοποίηση του δευτέρου ατόμου που φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, την Παρασκευή 13/03 στην Καλαμαριά, έφτασαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 21χρονο, ο οποίος μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης. Τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ στο σπίτι του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ο 21χρονος βρισκόταν στο επίμαχο σημείο την βραδιά της δολοφονίας, μαζί με τον άτυχο Κλεομένη και τον 19χρονο, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί.

Τόσο ο 21 ετών άνδρας όσο κι ο 19χρονος διώκονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του 23χρονου, κατηγορούμενου και προσωρινά κρατούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Κλεομένη. Ακόμη, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο.