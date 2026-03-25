Σύμφωνα με περίοικους πριν τυλιχθεί στις φλόγες το σπίτι, ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη.

Δύο γυναίκες 60 και 80 ετών κάηκαν ζωντανές μέσα στο σπίτι τους στον Βόλο, στην συνοικία της Αγίας Παρασκευής, στην οδό Αστυπάλαιας.

Όπως αναφέρει το gegonota. news, η φωτιά μέσα στο σπίτι τους ξέσπασε από την σόμπα και πριν προλάβουν να καταλάβουν τι συνέβη πήραν φωτιά τα σκεπάσματα.

Οι γυναίκες ανήμπορες να κινηθούν πανικοβλήθηκαν και ο 39χρονος γιός της 60χρονης, που έμενε μαζί τους, μπήκε στο δωμάτιο προσπαθώντας να τις βγάλει έξω από το σπίτι αλλά ηταν αδύνατον.

H γιαγιά του αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και η μητέρα του έτρεξε να βγει από το σπίτι τυλιγμένη στις φλόγες, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι γυναίκες κάηκαν ζωντανές και ο ίδιος υπέστη βαριά εγκαύματα. Μάλιστα, έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο και δίνει μάχη για να ζήσει.

«Είδα τη γυναίκα να καίγεται στην αυλή»

Οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής είναι ανατριχιαστικές.

«Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της, ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιός φώναζε, καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου»… αυτή είναι η μαρτυρία μιας γειτόνισσας στην Αγία Παρασκευή που εξιστορεί τα γεγονότα της τραγωδίας με θύματα μητέρα και κόρη, από φωτιά που ξέσπασε σπίτι τους.

Η ίδια περιγράφει την σκηνή που δεν θα ξεχάσει ποτέ στην ζωή της, δηλαδή μια 66χρονη γυναίκα με τυλιγμένο το σώμα της στις φλόγες μέσα στην αυλή του σπιτιού της να προσπαθεί να σωθεί, ενώ ακούγονταν εκρήξεις. Η 88χρονη ηλικιωμένη βρέθηκε καμμένη επάνω στον καναπέ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε στο σαλόνι από ηλεκτρική θερμάστρα και οι εκρήξεις οφείλονται στο γεγονός ότι «έσκασε» γκαζάκι στην κουζίνα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, αλλά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

