Μεγάλη διπλή γιορτή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, καθώς τιμάται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αλλά και η Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Μεγάλη διπλή γιορτή για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, καθώς τιμάται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αλλά και η Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βάγγος, Αγγελής

Ευαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Λίτσα

Εύα, Κέλλυ, Λιλή

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου.

Η 25η Μαρτίου αποτελεί ταυτόχρονα και την Εθνική Εορτή της Ελλάδας, καθώς έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε συμβολικά, συνδέοντας τον αγώνα για την ελευθερία με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή με το μήνυμα της ελπίδας και της λύτρωσης. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στη Μονή της Αγίας Λαύρας, σηματοδοτώντας την έναρξη του αγώνα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ διαφορετικός είναι ο σχεδιασμός για τις μαθητικές παρελάσεις στην Αθήνα σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας.

Τι ώρα η παρέλαση στην Αθήνα

Η στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, με ώρα έναρξης στις 11:00 το πρωί, όπως κάθε χρόνο, στο Σύνταγμα, μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η διάρκειά της υπολογίζεται περίπου στη μιάμιση ώρα.

Νωρίτερα, στις 10:30, θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Το επίσημο τελετουργικό της ημέρας ξεκινά από πολύ νωρίς, καθώς στις 06:20 προβλέπονται οι 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό, ενώ στις 08:00 θα γίνει η επίσημη έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών και ειδικών μονάδων. Ιδιαίτερη παρουσία θα έχουν οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων πάνω από την Αθήνα.

Η παρέλαση ακολουθεί τη γνωστή διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκινά από το ύψος της συμβολής των λεωφόρων Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Όλγας, περνά μπροστά από τη Βουλή και αναπτύσσεται κατά μήκος της Πανεπιστημίου, με κατάληξη κοντά στην περιοχή της Ομόνοιας.

Πότε οι μαθητικές παρελάσεις

Οι μαθητικές παρελάσεις θα γίνουν ανήμερα της 25ης Μαρτίου, δηλαδή την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, στις κεντρικές πλατείες και στους βασικούς οδικούς άξονες των πόλεων.

Στη Θεσσαλονίκη, η μαθητική παρέλαση έχει προγραμματιστεί για τις 12:15 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.