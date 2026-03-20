Η συγκεκριμένη μέθοδος κερδίζει έδαφος το τελευταίο διάστημα.

Οι κλέφτες αυτοκινήτων έχουν εξελίξει τις τεχνικές τους πέρα από το σπάσιμο παραθύρων ή την θέρμανση των κινητήρων. Σήμερα, η κλοπή οχημάτων βασίζεται στην αξιοποίηση ασύρματων τεχνολογιών εισόδου χωρίς κλειδί.

Ένα εκπληκτικά απλό όμως κόλπο - το τύλιγμα των κλειδιών του αυτοκινήτου σε αλουμινόχαρτο - φαίνεται οτι έρχεται να βάλει τέλος σε αυτού του είδους τις κλοπές.

Πώς λειτουργεί η κλοπή μέσω ασύρματου σήματος

Τα σύγχρονα μπρελόκ επικοινωνούν με το αυτοκίνητο μέσω ραδιοσυχνοτήτων (συνήθως 315 MHz ή 433 MHz). Η πιο συνηθισμένη μέθοδος επίθεσης είναι γνωστή ως επίθεση αναμετάδοσης. Οι κλέφτες χρησιμοποιούν εξειδικευμένες συσκευές ενίσχυσης σήματος για να επεκτείνουν την εμβέλεια ενός μπρελόκ κλειδιού που βρίσκεται μέσα στο σπίτι σας . Ο ένας κλέφτης στέκεται κοντά στην μπροστινή σας πόρτα, ο άλλος κοντά στο παρκαρισμένο αυτοκίνητό σας. Η συσκευή ενισχύει το σήμα του μπρελόκ κλειδιού σε όλη την απόσταση, ξεγελώντας το όχημα και κάνοντάς το να νομίζει ότι το κλειδί είναι εκεί. Το αυτοκίνητο ξεκλειδώνει και ξεκινάει και όλα αυτά χωρίς κανείς να αγγίξει τα κλειδιά σας.

Η φυσική πίσω από το αλουμινόχαρτο

Το αλουμινόχαρτο δημιουργεί έναν φραγμό που εμποδίζει την είσοδο και έξοδο ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Όταν τυλίγετε ένα μπρελόκ σε αλουμινόχαρτο, τα ραδιοκύματα προκαλούν ρεύματα στην εξωτερική επιφάνεια του φύλλου, εμποδίζοντας οποιαδήποτε επικοινωνία με το αυτοκίνητο. Δύο έως τρεις στρώσεις αλουμινόχαρτου, χωρίς κενά, είναι συνήθως επαρκείς. Για μέγιστη προστασία, φυλάξτε τα τυλιγμένα κλειδιά μακριά από παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους, ακόμα καλύτερα μέσα σε μεταλλικό κουτί.

Τα βασικά βήματα για αποτελεσματική περιτύλιξη:

Καλύψτε ολόκληρο το μπρελόκ κλειδιών χωρίς εκτεθειμένες περιοχές. Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο ή τρεις στρώσεις. Σφραγίστε προσεκτικά όλες τις άκρες για να εξαλείψετε τα κενά διαρροής σήματος. Δοκιμάστε προσπαθώντας να χειριστείτε το αυτοκίνητό σας από κοντινή απόσταση. Αντικαθιστάτε το αλουμινόχαρτο τακτικά, καθώς φθείρεται με τον χειρισμό.

Επιπλέον μέτρα προστασίας

Το αλουμινόχαρτο αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα αυτών των συστημάτων, αλλά η ασφάλεια βελτιώνεται με πολυεπίπεδη προσέγγιση: