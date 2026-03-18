Πολλές βροχές σε όλη την επικράτεια θα φέρει αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ξεκινάει η επιδείνωση του καιρού σήμερα σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και αύξηση των ανέμων.

Ο καιρός όπου ο υδράργυρος «φλέρταρε» με τους 20 βαθμούς πέρασε και πλέον το κρύο είναι ιδιαίτερα έντονο κατά τις πρώτες πρωινές και κατά τις πρώτες βραδινές ώρες. Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει και την Αττική όπου σήμερα αναμένονται βροχές.

Χτες οι βροχές που έπεσαν στο λεκανοπέδιο δεν ήταν έντονες και ήταν τοπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, οι βροχές που θα πέσουν σήμερα και αύριο στην Αττική θα είναι πιο οργανωμένες χωρίς ωστόσο να αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με το προγνωστικό πρόγραμμα καιρού windy, οι βροχές στο λεκανοπέδιο θα αρχίσουν από τις 11 το πρωί και μέχρι το μεσημέρι θα έχουν επεκταθεί σε πολλές περιοχές τις Αττικής. Ο βροχερός καιρός θα μείνει πάνω από την Αττική μέχρι και αργά το βράδυ.