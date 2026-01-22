Βροχή τώρα στην Αθήνα, πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική, με έντονες βροχοπτώσεις να σημειώνονται σε πολλές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και δυσκολίες στις μετακινήσεις. Σε αρκετούς δρόμους σχηματίστηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ οδηγοί κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Αυτήν τη στιγμή σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις μεταξύ άλλων στο κέντρο της Αθήνας, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Ψυχικό, Περιστέρι, Άλιμο, Βύρωνα και Μαρούσι. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν αργά το βράδυ.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακόπουλου στην τελευταία πρόγνωση του καιρού αναφέρθηκε σε ένα νέο πέρασμα από βροχές, ενδεχομένως και τοπικές καταιγίδες, από τις απογευματινές ώρες μέχρι απόψε στο Λεκανοπέδιο.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Αντίστοιχη πρόγνωση έκανε και ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος που αναφέρθηκε σε νέα επιδείνωση του καιρού τονίζοντας ότι η ποσότητα του νερού δεν προβλέπεται να φτάσει τα επίπεδα της χθεσινής κακοκαιρίας. Παρ’ όλα αυτά, η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς οι υποδομές είναι ήδη επιβαρυμένες από τα πρόσφατα έντονα φαινόμενα.

Όπως ανέφερε, «οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 18:00 και 19:00, με τα ανατολικά και νότια τμήματα της Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Γλυφάδας, να δέχονται τα πιο έντονα φαινόμενα.» Ο κ. Καλλιάνος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για τοπικές μπόρες, αλλά για σχεδόν γενικευμένα φαινόμενα, ενώ δεν απέκλεισε την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά του νομού. «Θα πέσει αρκετό νερό, αλλά όχι με τη χθεσινή ένταση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

