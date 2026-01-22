Μεγάλο νικητή αναζητά το Τζόκερ έπειτα από 32 τζακ ποτ.

Τουλάχιστον 14,2 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους νικητές της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ που απόψε (22/1) κληρώνει άλλο ένα mega τζακ ποτ.

Τα 32 διαδοχικά τζακ ποτ ανέβασαν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο σε αυτό το ποσό, ενώ όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που αναδείχθηκε μεγάλος νικητής σε κλήρωση του Τζόκερ ήταν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ένας τυχερός κέρδισε 2.321.064,72 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.