Χιόνια και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι ενώ από την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Έρχεται κρύο με διάρκεια τεσσάρων ημερών, χιόνια, δυνατοί άνεμοι και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ο Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωσή του κάνει λόγο για δυνατούς ανέμους σε 7-8 μποφόρ, που ίσως δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο και το Ιόνιο ενώ η θερμοκρασία θα πέσει 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά ηπειρωτικά κυρίως Κυριακή και Δευτέρα ενώ θα υπάρχουν τοπικές βροχές αλλά και επιλεκτικές χιονοπτώσεις σε τμήματα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα υπάρξουν ακόμα και γύρω από την πόλη της Θεσσαλονίκης , όπως είπε αλλά διευκρίνισε πως «Πιο πολύ το κρύο θα καταλάβουμε, παρά τον χιονιά».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πόλεις της Μακεδονίας αλλά και σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από τα 200 -300 μέτρα σε περιοχές της Θεσσαλίας. Σε Κεντρική και Ανατολική Στερεά, το σκηνικό θα είναι ανάλογο ενώ θα υπάρξει ελαφρά χιονόστρωση σε ορεινές περιοχές της Αττικής, ίσως στην Πάρνηθα. Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως στη Λήμνο και τη Λέσβο, όπου θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμα και στις πεδινές περιοχές.

Πρόκειται για έναν χιονιά «που δεν θα έχει ιδιαίτερη δυναμική και έχει επιλεκτικές χιονοπτώσεις] όπως είπε και προϊδέασε ότι όπως φαίνεται από Τετάρτη τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq46rnw7cb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νέα επιδείνωση του καιρού με θυελλώδη βοριά από τη Μαύρη Θάλασσα και αισθητή πρώτη στης θερμοκρασίας, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αναφέρει και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ.

Το χειμερινό μοτίβο θα κρατήσει μέχρι την Τρίτη με επιλεκτικές χιονοπτώσεις κυρίως στον κορμό της χώρας. Την Κυριακή θα υπάρξει εκ νέου πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρό παγετό στα ορεινά, όπως είπε η Νικολέτα Ζιακοπούλου.

«Ίσως μεσοβδόμαδα, ακολουθήσουν βροχές και χιόνια με σοβαρή κακοκαιρία την Τετάρτη, πολλές βροχές στα πεδινά και παραθαλάσσια και πολλά χιόνια στα ορεινά. Φαίνεται πως θα γεμίσουν τα βουνά. Θα είναι κακοκαιρία από τα παλιά, πολύ πλούσια» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «η Αττική θα δεχθεί χιονοπτώσεις στις ορεινές κυρίως περιοχές, ενδεχομένως από την Τετάρτη πιο ισχυρές».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq2jxazbxi1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλία. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ και στην Αττική ενώ την Κυριακή η ψυχρή εισβολή θα έχει μεγαλύτερη ένταση στα ορεινά. Τη Δευτέρα θα υπάρξουν επίσης έντονα φαινόμενα με σημαντική πτώση θερμοκρασίας, αν και τα χιόνια δεν θα είναι τόσα πολλά που να κρατήσουν, όπως διευκρίνισε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq0vzrxbhjt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq8e4niljp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αισθητή πτώση θερμοκρασίας και ψυχρή εισβολή αναφέρει στην πρόγνωσή του και ο Θοδωρής Κολυδάς. Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από το Σάββατο και θα είναι αισθητή την Κυριακή και τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα όπως λέει, χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

«Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να μεταβάλουν αισθητά το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, με την αλλαγή να ξεκινά από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και να γίνεται περισσότερο αισθητή μέσα στο διήμερο του Σαββατοκύριακου. Κατά το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01, προβλέπεται:

1. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία συνολικά θα φτάσει τους 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές.

2. Τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη.

3. Τοπικές χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς: στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

4. Ενίσχυση των ανέμων, με: Βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ,

και ανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο έως 6–7 μποφόρ.

»Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κατά τόπους έως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, χωρίς να αποκλείονται τοπικές διαφοροποιήσεις στην ένταση και την κατανομή τους».

{https://twitter.com/KolydasT/status/2012187604473848272}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq8wv0ww5cp?integrationId=40599y14juihe6ly}