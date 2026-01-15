Έρχεται νέα πολική αέρια μάζα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σιγά σιγά αρχίζει και μαλακώνει ο καιρός και ανεβαίνουν οι θερμοκρασιακές τιμές. Ο καιρός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα μας τα ξαναχαλάσει καθώς θα πηγαίνουμε Σάββατο προς Κυριακή.

Σήμερα, ενώ η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις (Κρήτη, Ιόνιο, Αιγαίο) με μία κάποια πιθανότητα να δούμε ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι πλέον έχουν υποχωρήσει και ευνοούνται οι ομίχλες.

Η θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες θα φθάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, αν και ακόμη στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα θα υπάρχει κρύο.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες σήμερα. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, Θα δούμε Κυριακή και Δευτέρα χιονάκι γύρω από την Πάρνηθα, την Πεντέλη, Κιθαιρώνα.

Στη Θεσσαλονίκη, ανάλογο το καιρικό μοτίβο με ηλιοφάνεια και κάποιες ομίχλες τις πρωινές ώρες. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας, θα μας απασχολήσουν από το Σάββατο και την Κυριακή, βροχές και πτώση η θερμοκρασίας, μέχρι και της αρχές της επόμενης εβδομάδας .

Είναι μια πολική αέρια μάζα που θα κατεβάσει και πάλι τη θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς.

Περιοχές όπως:

Κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Αττικοβοιωτοία, κεντρικό Αιγαίο και βόρεια Κρήτη, είναι περιοχές όπου το κρύο θα συνδυαστεί με την υγρασία και θα δώσει χιονοπτώσεις περίπου τα 500 μέτρα και πάνω.

Μπορεί και να το στρώσει αλλά δεν θεα είναι κάτι το ιδιαίτερο.

Την Κυριακή, ανάλογο το καιρικό μοτίβο, περιοχές στο νότιο Αιγαίο θα δέχονται χιονόνερο ή χιόνι σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Συνθήκες παγετού αναμένεται να συναντήσουμε σε αρκετές περιοχές. Η πολική αέρια μάζα θα αρχίσει να υποχωρεί για να πάμε μετά την Τρίτη σε καλές καιρικές συνθήκες.

