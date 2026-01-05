Μπορεί στην άσφαλτο να χάνουν την ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο ωστόσο, ορισμένοι συνεχίζουν να παίζουν την ζωή τη δική τους και των γύρων τους κορόνα - γράμματα, παρά τα βαριά πρόστιμα.
Έτσι και ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη καθώς οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον Περιφερειακό και μάλιστα τραβούσε βίντεο για το TikTok.
Ο ασυνείδητος οδηγός, έφτασε τα 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».
Ο άνδρας, δεν θα τη βγάλει λάδι, καθώς οι αναρτήσεις του είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ.,έχει ταυτοποιηθεί και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.