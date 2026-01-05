Ορισμένοι οδηγοί δεν βάζουν μυαλό.

Μπορεί στην άσφαλτο να χάνουν την ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο ωστόσο, ορισμένοι συνεχίζουν να παίζουν την ζωή τη δική τους και των γύρων τους κορόνα - γράμματα, παρά τα βαριά πρόστιμα.

Έτσι και ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη καθώς οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον Περιφερειακό και μάλιστα τραβούσε βίντεο για το TikTok.

Ο ασυνείδητος οδηγός, έφτασε τα 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Ο άνδρας, δεν θα τη βγάλει λάδι, καθώς οι αναρτήσεις του είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ.,έχει ταυτοποιηθεί και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.