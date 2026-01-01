Καιρική ανασκόπηση 2025. 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό. Δείτε χάρτες.

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα διαρκείας τον Ιούλιο, αλλά και μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Ήπειρο και Ιόνιο, αποτελούν κάποια από τα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του 2025.

Στην καιρική ανασκόπηση του 2025, που επιμελήθηκε και ανέλυσε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ΜΕΤΕΟ, αποτελούμενη από τους Κ. Λαγουβάρδο, Β. Κοτρώνη, Χ. Πετρόπουλο και Γ. Κύρο και δημοσιεύει σήμερα το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι 9 στους 12 μήνες μέσα στο 2025 κατέγραψαν θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στη Σκάλα Μεσσηνίας στις 25 Ιουλίου 2025, όπου το θερμόμετρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, άγγιξε τους 45.8 βαθμούς.

Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, το 2025 ήταν μία χρονιά με υψηλές θερμοκρασίες, με το καλοκαίρι να αποτελεί το τρίτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα (2024 ήταν το θερμότερο, ενώ ακολουθεί το 2012 με πολύ μικρή διαφορά από το 2025).

Σημαντικό στοιχείο, όπως εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος, είναι ότι τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία καλοκαίρια και συγκεκριμένα κατά τις χρονιές 2021, 2023, 2024 και 2025 έχουν σημειωθεί καύσωνες μεγάλης διάρκειας, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά.

«Το 2021, 2023, 2024 και το 2025 είχαμε τα καλοκαίρια καύσωνες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή, πάνω από 9-10 μέρες, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ υπό την έννοια να είναι τόσοι πολλοί μαζεμένοι χρονικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στο Ιόνιο και στην Ήπειρο, ενώ τα χαμηλότερα στις Κυκλάδες.

Όσον αφορά στα ετήσια ύψη βροχόπτωσης κατά το 2025, τα μεγαλύτερα σημειώθηκαν στην Πετάλεια Κέρκυρας, στα Θεοδώριανα και στα Λεπιανά Άρτας, ενώ τα χαμηλότερα σε Ανάφη, Ίο και Σχοινούσα.

Σε χάρτες που επισυνάπτονται παρουσιάζονται τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025 και οι 10 μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών), σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάποια από τα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους ήταν τα εξής:

45.8 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας, στις 25 Ιουλίου 2025.

-11.8 βαθμοί Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) στο Οχυρό Νευροκοπίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2025.

-13.8 βαθμοί Κελσίου η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Χ/Κ Καΐμακτσαλάν στις 20 Φεβρουαρίου 2025.

326 χιλιοστά το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής του έτους την 21η Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας.

2.202 χιλιοστά ετήσιο ύψος βροχής στην Πετάλεια Κέρκυρας.

Σε Σκάλα Μεσσηνίας, Αμφιλοχία και Τραγάνα Φθιώτιδας σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τον μήνα Ιούλιο, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στο Οχυρό Δράμας, Μαυρολιθάρι Φωκίδας και Νέο Καύκασο Φλώρινας.

Τι έγινε το 2025

Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους, σύμφωνα με την ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ΜΕΤΕΟ είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: