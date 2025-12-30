Πού θα είναι τσουχτερό το κρύο τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για χιόνια και στην Αττική.

Από σήμερα Τρίτη ξεκινάει μια νέα επιδείνωση του καιρού, μία «πολική εισβολή-εξπρές», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη και θα επηρεαστούν κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ενα νέο κύμα κακοκαιρίας φθάνει στη χώρα, το οποίο θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές. Καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ τα χιόνια θα σημειωθούν σε ορεινές και λίγο πιο χαμηλού υψομέτρου περιοχές μέχρι και αύριο το μεσημέρι.

Η κακοκαιρία θα απασχολήσει αρκετές περιοχές, από τη Θεσσαλία και πιο νότια.

Ερχεται πολύ ισχυρός παγετός - Θερμοκρασίες έως -12 βαθμοί Κελσίου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από αύριο το βράδυ, παραμονή Πρωτοχρονιάς, και κυρίως ανήμερα Πρωτοχρονιάς αναμένεται τσουχτερό κρύο και συνθήκες ισχυρού παγετού - συνθήκες που θα επηρεάσουν αρκετά τους αγρότες στα μπλόκα και τις καλλιέργειες.

Δεν αποκλείεται την Πρωτοχρονιά και την επόμενη, 2 Ιανουαρίου, οι θερμοκρασίες να αγγίξουν ακόμη και τους -10 και -12 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε χιόνι σε ορεινές περιοχές, ίσως και λίγο πιο χαμηλά. Η ημέρα ξεκινάει με ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά καθώς πάμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα ξεκινήσει η επιδείνωση του καιρού. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα αναπτυχθούν συννεφιές και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κυρίως πάνω από τη θάλασσα. Χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά στα ορεινά και μέσα στη νύχτα και σε πιο χαμηλά υψόμετρα - κυρίως όμως στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Προς τα βορειότερα τμήματα της χώρα θα περιμένουμε αξιόλογα φαινόμενα, αν και εκεί θα κάνει πολύ κρύο.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά νότιοι με ισχυρές και τοπικά πολύ ισχυρές εντάσεις, ωστόσο προς το μεσημέρι/απόγευμα και με έμφαση τη βόρεια χώρα θα επικρατήσουν και πάλι θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις βοριάδες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αποκλείεται και σήμερα από το απόγευμα και στη συνέχεια και με έμφαση περιοχές που βλέπουν προς το βόρειο Αιγαίο να συναντήσουμε παγερούς βοριάδες, οι οποίοι θα φθάνουν ακόμα και τα επίπεδα θυέλλης.

Οι βοριάδες θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα από αύριο Τετάρτη και θα μεταφέρουν αυτή την πολική αέρια μάζα.

Με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ξεκίνησε η σημερινή ημέρα.

Το πρωί στο Νευροκόπι Δράμας η θερμοκρασία φθάνει τους -7 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου τους 0, στη Θεσσαλονίκη τους 3.

Θερμοκρασιακή αντίθεση

Προς τα νότια τμήματα, για παράδειγμα η βόρεια Κρήτη, θα επικρατούν θερμοκρασίες κοντά στους 19-20 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες θα είναι οι θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνά τους 12-14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι συννεφιές στην Αττική και κοντά στο απόγευμα θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές οι οποίες θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, Δεν αποκλείεται να συνοδευτούν και από καταιγίδες.

Προς το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία και τα ξημερώματα της Τετάρτης, παραμονή Πρωτοχρονιάς, θα δούμε και χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα, πιθανόν και στα ψηλότερα τμήματα της Πεντέλης.

Αρα στην αλλαγή του χρόνου είναι πολύ πιθανόν η μισή Πάρνηθα (από τα μέσα του βουνού και πάνω) να είναι χιονισμένη.

Τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν τη Θεσσαλονίκη. Η περιοχή δεν θα δει κάτι αξιόλογο από βροχές και χιονοπτώσεις. Ίσως αύριο Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στη Χαλκιδική πέσουν λίγες νιφάδες ή χιονόνερο.

Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα επικρατήσει πολύ δυνατός βοριάς, που θα φθάσει τα επίπεδα θυέλλης, με τον υδράργυρο να φθάνει μέχρι τους 14 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο το κρύο θα είναι τσουχτερό στην πόλη και θα επικρατήσουν συνθήκες παγετού, πιθανόν ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης.

Ο καιρός την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Η πολική αέρια μάζα θα επηρεάσει τη χώρα μας μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου και από το Σάββατο θα έχει εκτονωθεί προς την Τουρκία θα ανέβει σιγά-σιγά ο υδράργυρος.

Αναλυτικά, αύριο Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, πολύ χιόνι θα πέσει στην κεντρική Εύβοια, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.

Η Δίρφυς θα λειτουργήσει ως ασπίδα για τον νομό Αττικής, όπου θα περάσουν λιγότερες χιονοπτώσεις, κυρίως προς Πάρνηθα, Πεντέλη, πρόσκαιρα προς Κιθαιρώνα.

Δεν αποκλείεται στην αλλαγή του χρόνου να δούμε κάποιες νιφαδοπτώσεις και στα βόρεια προάστεια, αλλά δεν πρόκειται να έχουμε χιονόστρωση.

Χιονοπτώσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα θα δεχτεί η κεντρική Στερεά αλλά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Επομένως, τα χιονοδρομικά κέντρα σε Παρνασσό, Μαίναλο και Καλάβρυτα θα λειτουργήσουν.

Χιόνι θα δουν και τα βουνά της Κρήτης, ίσως και σε λίγο πιο χαμηλά υψόμετρα, μιας και εκεί η πολική αέρια μάζα θα εκτονώσει την όποια υγρασία θα έχει πάρει από το Αιγαίο.,

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Την Πρωτοχρονιά καθαρίζει λίγο ο καιρός. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν στα 3/4 της χώρας. Κάποια φαινόμενα θα παραμείνουν προς την Κρήτη αλλά και μέσα στο Αιγαίο.

Δεν αποκλείεται να δούμε και χιόνια προς τα νησιά του ανατολικού, βορειοανατολικού Αιγαίου, κοντά στη θάλασσα.

Την πρώτη ημέρα το νέου χρόνου μπορεί να έχουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, το κρύο όμως θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό με συνθήκες παγετού. Προς τη βόρεια χώρα ο παγετός ίσως και να είναι ολικός.

Από την Παρασκευή θα αρχίσει το κρύο να μαλακώνει, κυρίως προς το μεσημέρι, και θα επιστρέψουν οι βροχοπτώσεις και οι πιο ήπιες θερμοκρασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο.



