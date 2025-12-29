Την Προγραμματική Σύμβαση, υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά θέατρα της χώρας. Η σύμβαση, διάρκειας τεσσάρων ετών και προϋπολογισμού 3.380.000 ευρώ, αφορά την οργάνωση και χρηματοδότηση πολυεπίπεδων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του θεάτρου ως δυναμικού πολιτιστικού οργανισμού.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, τόνισε ότι η σύμβαση διασφαλίζει τη συνέχεια και σταθερότητα του θεάτρου, επιτρέποντας την υλοποίηση ποιοτικών δράσεων και δωρεάν εργαστηρίων για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, ιδίως των νέων, στον πολιτισμό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση καλύπτει κενά που προκύπτουν από παρωχημένη νομοθεσία και ενισχύει το υψηλό καλλιτεχνικό προφίλ του θεάτρου.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σημείωσε ότι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεν είναι μόνο ένα ιστορικό κτίριο αλλά ένας ζωντανός οργανισμός πολιτισμού, άρρηκτα συνδεδεμένος με την ταυτότητα και την ιστορία της πόλης. Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση διασφαλίζει τη συνέχεια και την ποιότητα του καλλιτεχνικού προγραμματισμού, την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου παραγωγών και τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών στον πολιτισμό.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε ότι η σύμβαση αποτελεί μια κοινή στρατηγική δέσμευση για τη στήριξη του πολιτισμού, ως δημοκρατικού δικαιώματος και επένδυσης στην κοινωνική συνοχή, την παιδεία και την ανάπτυξη. Τόνισε ότι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα παραμείνει ανοιχτός και σύγχρονος χώρος που προάγει τη συμμετοχή, τη δημιουργικότητα και φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στην τέχνη, ενισχύοντας τη συνολική πολιτιστική ζωή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.