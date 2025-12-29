«Η ταλαιπωρία των οδηγών είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης και της τροχαίας» τονίζουν οι αγρότες.

Νέες κινήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες, ο οποίοι θα κόψους την Ελλάδα στα δύο, όμως ταυτόχρονα θα έχουν ανοιχτά τα μπλόκα για να περάσουν οι ταξιδιώτες. Μάλιστα τα μπλόκα ήταν ανοιχτά και χθες για τους εκδρομείς.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κος Ρίζος Μαρούδας, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Η ταλαιπωρία των οδηγών είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης και της τροχαίας, τα μπλόκα ήταν ανοιχτά, ανοίξαμε και τα διόδια για να περνάει ο κόσμος με λιγότερα χρήματα. Εμείς ανοίξαμε τα μπλόκα να διευκολύνουμε τον κόσμο όπως θα το κάνουμε και την Πρωτοχρονιά στην έξοδο και στην επιστροφή, ανοίγουμε και τα διόδια για να πάει ο κόσμος στον προορισμό του ακόμη πιο γρήγορα δεν είναι δική μας ευθύνη από εκεί και πέρα το πως το διαχειρίζεται η κυβέρνηση και η Τροχαία».

Τόνισε ακόμη ότι: «Εάν η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό το βήμα θα κλιμακώσουμε τη στάση μας, δεν έχουμε άλλο όπλο. Κλιμάκωση σημαίνει πολλά πράγματα ακόμα και blackout, θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Εμείς έχουμε δείξει την καλύτερη στάση και την καλύτερη διάθεση, προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο ταυτόχρονα να δείχνουμε την διαμαρτυρία μας όμως όσο η κυβέρνηση κρατάει αυτή την αδιάλλακτη στάση κι εμείς θα πρέπει να κλιμακώσουμε την στάση μας γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα».

ΔΗΜ: Τι εννοείτε με το blackout να κλείσουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι καθώς και άλλες δομές όπως λιμάνια και τελωνεία;

Ρ.ΜΑΡΟΥΔΑΣ: Ναι μπορούμε να το κάνουμε. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να κινηθεί η κατάσταση.

Υλοποιώντας σχετική απόφαση της συνέλευσης του μπλόκου της Νίκαιας οι αγρότες «κόβουν στη μέση» σήμερα την χώρα από τις 16:00 έως τις 19:00, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας αποφασίστηκε και το επ’ αόριστον κλείσιμο της εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων, μιας από τις κεντρικότερες αρτηρίες της Δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες θα κλείσουν σήμερα για τρείς ώρες όλες τις παρακαμπτήριες οδούς, τόσο προς Αθήνα στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας όσο και προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου. Αμέσως μετά θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους.

Από αύριο, Τρίτη θα δώσουν εκ νέου στην κυκλοφορία την αερογέφυρα, η οποία βρίσκεται πάνω από το μπλόκο για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, ενώ η επόμενη συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων προγραμματίζεται αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά στα Μάλγαρα.

Σημειώνεται πως στα Μάλγαρα, ανοιχτά παραμένουν σήμερα και τα δύο ρεύματα από και προς Θεσσαλονίκη λόγω αυξημένης κίνησης. Αρχικά, οι αγρότες είχαν αποφασίσει να κρατήσουν ανοιχτό το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι τις 18:00, ωστόσο αποφάσισαν ότι θα το κρατήσουν ανοιχτό όσο υπάρχει αυξημένη κίνηση και όσο επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι.

Με νέα κινητοποίηση στην Καλαμάτα ξεκίνησε η εβδομάδα και για τους αγρότες της Μεσσηνίας - και συγκεκριμένα με συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της ΑΑΔΕ - ενώ στη Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα παραμένει κλειστή η Περιμετρική Οδός της Πάτρας.

Στην Αιτωλοακαρνανία οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχωρούν εκ νέου σε αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελόκαστρου, όπου είναι παραταγμένα περισσότερα από 300 τρακτέρ, ενώ μηχανοκίνητη πορεία προς το Αγρίνιο έχει προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη.

Σε τροχιά κλιμάκωσης και το μπλόκο Μπράλου

Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών και στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της χθεσινής γενικής τους συνέλευσης.

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων - τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο - από τις 14:00 έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα έχουμε και στην Χαλκίδα από τις 18:00 έως τις 20:00.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις σύμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο.

Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Αντίθετα οι αγρότες του Μπράλου ξεκαθαρίζουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία.

Συλλαλητήριο στην Αλεξανδρούπολη, ενίσχυονται τα μπόκα στα τελωνεία

Την ενίσχυση του μπλόκο στον κόμβο του Ορμενίου με διακοπή στο σημείο της κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ' αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», αποφάσισαν παράλληλα ομόφωνα τα μέλη των αγροτικών συλλόγων του Βορείου Έβρου.

Οι αγρότες καλούν παράλληλα το πρωί της Τρίτης (30/12) σε συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο, ενώ στο νότιο τμήμα του νομού, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση των τρακτέρ στο ΚΤΕΛ Φερών το απόγευμα της Δευτέρας προκειμένου να κατευθυνθούν στη συνέχεια συντονισμένα προς το Τελωνείο των Κήπων για ενίσχυση του υφιστάμενου μπλόκου.

Το τελωνείο των Ευζώνων θα παραμείνει κλειστό και σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00, με εξαίρεση έκτακτα περιστατικά.

Στον Προμαχώνα το μπλόκο ενισχύεται με τρακτέρ από Ηράκλεια και Σιδηρόκαστρο, ενώ οι συγκεντρωμένοι θα αποφασίσουν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων στη γενική συνέλευσή τους. Η διέλευση παραμένει προς το παρόν ελεύθερη.

Στην Εξοχή Δράμας ο σταθμός διέλευσης παραμένει κλειστός για φορτηγά για τρίτη ημέρα, με τα επιβατικά οχήματα να κινούνται μέσω μικρής παράκαμψης. Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο από τις 14:00 έως τις 17:00, εξαιρώντας αστικά λεωφορεία και επείγοντα περιστατικά.