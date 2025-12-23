Ο 17χρονος τραυματίας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα όπου νοσηλεύεται στο Θριάσιο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο ύψος του βενζινάδικου στο Κεραμί Νάξου, στον δρόμο προς Φιλώτι, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του parianostypos.gr, ο ανήλικος μαθητής του ΕΠΑΛ κινούνταν με κατεύθυνση προς Φιλώτι όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του προσέκρουσε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 46χρονος. Το αγροτικό κατέβαινε από το Φιλώτι και, φτάνοντας στο βενζινάδικο, επιχείρησε αριστερή στροφή χωρίς να αντιληφθεί τη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση. Πίσω από τον 17χρονο ακολουθούσε δεύτερη μοτοσυκλέτα με επίσης 17χρονο μαθητή, η οποία αντιλήφθηκε εγκαίρως το περιστατικό και κατάφερε να σταματήσει χωρίς εμπλοκή.

Ο νεαρός φορούσε κράνος, ωστόσο τραυματίστηκε σοβαρά. Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο οδηγός του αγροτικού οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος και έχει σχηματίσει δικογραφία. Σύμφωνα με την έρευνα, ο 17χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης.