Η πράξη χαρακτηρίζεται ως αντίποινα για το φρικτό τέλος του 3χρονου που έσβησε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω ασιτίας.

Η οργή της τοπικής κοινωνίας στην Αλεξανδρούπολη ξέσπασε με τραγικό τρόπο, μετά τον θάνατο ενός τρίχρονου παιδιού, το οποίο η μητέρα του μετέφερε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, φέροντας ως αιτία πολυήμερη ασιτία.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, άγνωστα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειας και το κατέστρεψαν ολοσχερώς, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια έντονης μανίας σε κάθε δωμάτιο. Παράλληλα, ο παππούς του τρίχρονου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από άγριο ξυλοδαρμό, ενώ οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Η ιατροδικαστική έκθεση ανέδειξε ότι ο τρίχρονος κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε παραμείνει σε απομόνωση, χωρίς τροφή και νερό. Το σπίτι της οικογένειας είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο, ενώ ο παππούς του 3χρονου παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής. Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες.

