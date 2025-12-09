Η ψηφιακή ταυτοποίηση αναμένεται να απλοποιήσει χιλιάδες καθημερινές διαδικασίες, από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών έως συμβάσεις υπηρεσιών, χωρίς καθυστερήσεις, εκτυπώσεις και φυσική παρουσία.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις διαδικασίες ταυτοποίησης πολιτών, εισάγοντας την έκδοση φωτοαντιγράφων ταυτότητας αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του εν λόγω νομοσχεδίου τράπεζες και επιχειρήσεις θα αποκτούν το απαιτούμενο ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενώ τη διαδικασία θα «τρέχουν» εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ιδιωτικών φορέων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση έντυπου εγγράφου από τον πολίτη.

Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, θα απαιτείται ο προσδιορισμός:

α) της διαδικασίας, για την οποία ζητείται το αντίγραφο,

β) του αριθμού αιτήματος του πολίτη,

γ) του αριθμού δελτίου ταυτότητας του πολίτη,

δ) των τριών πρώτων γραμμάτων του επωνύμου, του ονόματος και του πατρωνύμου του πολίτη και

ε) του έτους γέννησης του πολίτη.

Προϋπόθεση για την έκδοση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών θα είναι η επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων, καθώς και της ισχύος του δελτίου ταυτότητας του πολίτη, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας.

H αποθήκευση και η λήψη του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο θα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή κωδικού QR, και θα έχει ισχύ φωτοαντιγράφου των στοιχείων του δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

Πώς θα αποκτούν πρόσβαση οι υπάλληλοι στα στοιχεία μας

Η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων του εκάστοτε φορέα του ιδιωτικού τομέα για τη λήψη ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών θα γίνεται με χρήση ειδικής υπηρεσίας εξουσιοδότησης χρηστών που παρέχεται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται με:

Αυθεντικοποίηση μέσω κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ)

Επιβεβαίωση μέσω κωδικού μίας χρήσης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό του πολίτη

Τι θα περιλαμβάνει η ψηφιακή «φωτοτυπία»

Το ψηφιακό αντίγραφο θα αντλείται απευθείας από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την ισχύ του εγγράφου.

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει:

Αριθμό ταυτότητας

Προσωπικά στοιχεία του κατόχου

Ημερομηνία γέννησης και έκδοσης

Φωτογραφία

Μοναδικό κωδικό επαλήθευσης

QR code

Το ψηφιακό έγγραφο θα μπορεί να αποθηκεύεται και σε μορφή PDF, έχοντας πλήρη ισχύ νόμιμου φωτοαντιγράφου.