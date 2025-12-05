Το έργο περιλαμβάνει, την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων που θα αξιοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης των διασωστών - πληρωμάτων ασθενοφόρου.

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΑΒ (ΣΑΕΚ-ΕΚΑΒ) εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2025, μετά την επίσημη έγκριση χρηματοδότησης της πρότασής της από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Η πρόταση, με τίτλο «Αναβάθμιση Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών: Ενίσχυση Δεξιοτήτων & Εκπαίδευσης στην Προνοσοκομειακή Φροντίδα» (Project Code: 2025-1-EL01-KA122-VET-000345605), αξιολογήθηκε με βαθμολογία 98/100, αναδεικνύοντας την πληρότητα του επιστημονικού και εκπαιδευτικού της σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται εκπαιδευτική κινητικότητα στο Ανόβερο για σπουδαστές και εκπαιδευτές της ΣΑΕΚ-ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με την Ακαδημία Johanniter Niedersachsen της Κάτω Σαξονίας (Johanniter Akademie Niedersachsen/Bremen). Η Ακαδημία, αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός φορέας με μακρά εμπειρία στην εκπαίδευση διασωστών και στην παροχή υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης και διαφορετικά επιχειρησιακά πρότυπα. Η συμμετοχή στη δράση αυτή ενισχύει ουσιαστικά την πρακτική τους εμπειρία και διευρύνει τις γνώσεις τους στον τομέα των επειγόντων περιστατικών και της άρτιας αντιμετώπισής τους, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το έργο περιλαμβάνει, παράλληλα, την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών εργαλείων και ψηφιακών υποδομών, όπως προσομοιώσεις, διαδραστικές εφαρμογές και ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα, οι οποίες θα αξιοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης των διασωστών - πληρωμάτων ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Η συμμετοχή της ΣΑΕΚ-ΕΚΑΒ στο Erasmus+ 2025 αποτελεί ουσιαστική εξέλιξη για το ΕΚΑΒ, καθώς ενισχύει τη διασύνδεση με κορυφαίους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς και διασωστικούς οργανισμούς και δημιουργεί σταθερές βάσεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, τελικά, στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας προς τον πολίτη.