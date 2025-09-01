Games
Εγγραφές στις ΣΑΕΚ: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

Εγγραφές στις ΣΑΕΚ: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Φωτογραφία: PEXELS/ cottonbro studio
Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των αιτήσεων εγγραφής στις ΣΑΕΚ, τι πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι καταρτιζόμενοι.

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις εγγραφές καταρτιζομένων στις ΣΑΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 13:00 μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 15:00 εκκινεί η διαδικασία των εγγραφών αποκλειστικά και μόνον μέσω του συνδέσμου https://diek.it.minedu.gov.gr.

ΣΑΕΚ: Βήμα βήμα οι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις εγγραφές

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής- εγγραφής στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επιλέγοντας μέχρι τρείς (3) ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν, από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στις Σ.Α.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα και την Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράλληλο Μηχανογραφικό 2025 και ΣΑΕΚ: Οι ειδικότητες που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας

Παράλληλο Μηχανογραφικό 2025 και ΣΑΕΚ: Οι ειδικότητες που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας

Παιδεία

Η φοίτηση στις Σ.Α.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν. Οι Σ.Α.Ε.Κ. προσφέρουν ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες θέσεις απασχόλησης.

Σημείωση: Η αίτηση για επιλογή στις Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία, υποβάλλεται στις αντίστοιχες Σ.Α.Ε.Κ. από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 έως την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. Κ5/149570/29-12-2023 (Β΄158/13-1-2024) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισής και Δια Βίου Μάθησης.

Για να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι οποίες θα παρέχονται το επόμενο εκπαιδευτικό έτος 2025 -2026 ακολουθήσετε τον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/EidikotitesA_2025.xlsx

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ.

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., δύνανται να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ.

Η αίτηση εγγραφής των πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ. υποβάλλεται αποκλειστικά στις Σ.Α.Ε.Κ. από 1/9/2025 έως 30/9/2025.

Οι πτυχιούχοι των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να ενημερώνονται για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Γ΄ εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2025 – 2026 στις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον σύνδεσμο εδώ

