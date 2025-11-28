Με καλύτερη αξιοποίηση δορυφορικών προϊόντων και μοντέλων, η προειδοποίηση 1-2 ώρες νωρίτερα είναι απόλυτα εφικτή - και σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστική, τονίζει ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θ. Κολυδά:

«ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 40 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΒΡΟΧΗΣ

Από χθες είχαμε αναφέρει το ενδεχόμενο διπλού περάσματος καταιγίδων πάνω από την Αττική. Πράγματι το πρώτο κύμα εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα και το δεύτερο ακολούθησε τα ξημερώματα, μεταφέροντας για άλλη μία φορά έντονα φαινόμενα στον πυκνό πολεοδομικό ιστό της Αθήνας.

Τα δεδομένα από το δίκτυο σταθμών του ΕΑΑ/meteo καταγράφουν ένα υψηλό ποσό βροχής που, στο κέντρο της Αθήνας, αγγίζει τα 40 mm, ενώ σε περιοχές όπως Ζωγράφου και Γουδί υπερβαίνει τα 38–39 mm. Και μόνο αυτό το νούμερο ήταν αρκετό για να προκαλέσει τοπικές συσσωρεύσεις υδάτων, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, μικρές πλημμύρες σε δρόμους που αποφορτίζονται δύσκολα.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Αθήνα «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά. Τα 40 χιλιοστά σε αστικό περιβάλλον — με πυκνή δόμηση, μικρά ρέματα και ελάχιστη απορροφητικότητα — είναι ήδη ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα. Όμως αναφέρουμε αυτό το παράδειγμα για έναν πολύ ουσιαστικό λόγο:

Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει να πέφτουν 100 ή 200 χιλιοστά σε μια περιοχή σκεφτείτε ότι στην Ήπειρο, μέσα σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα, είδαμε υετό να φτάνει αυτές τις τιμές που επιβαρύνουν ποτάμια, υδροφόρους ορίζοντες και ορεινές λεκάνες απορροής — πολύ πιο ευάλωτες σε απότομες πλημμυρικές αντιδράσεις από την Αθήνα. Ακόμη κι αν η Αττική δυσκολεύεται με 40 mm, φανταστείτε την επιβάρυνση σε μια περιοχή όπου οι ποσότητες τριπλασιάζονται ή πενταπλασιάζονται.

Η έλλειψη ραντάρ και τι μπορούμε να κάνουμε επιχειρησιακά.

Η Αττική — και γενικά η χώρα — εξακολουθεί να έχει περιοχές όπου η κάλυψη ραντάρ δεν είναι επαρκής. Αυτό δυσκολεύει την έγκαιρη αξιολόγηση της ραγδαιότητας της βροχής και την επιχειρησιακή προειδοποίηση. Ωστόσο σήμερα υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν προειδοποίηση 1–2 ώρες πριν όπως τα δορυφορικά προϊόντα και προγνωστικά μοντέλα που μπορούν να ανιχνεύσουν ανάπτυξη κορυφών καταιγίδων και ένταση νεφικών πυρήνων. Πολλά εξ αυτών «πιάνουν» καλά τη θέση και την ένταση μεσογειακών καταιγίδων λίγες ώρες πριν την εκδήλωσή τους.

Η σημερινή κακοκαιρία απέδειξε ξανά ότι ακόμα και ποσότητες της τάξης των 35–40 mm μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές επιπτώσεις στην Αττική. Την ίδια στιγμή, μας υπενθύμισε πόσο κρίσιμο είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο προειδοποίησης, ειδικά σε μια χώρα όπου οι υποδομές ραντάρ έχουν κενά, τα φαινόμενα γίνονται συχνότερα και εντονότερα, ο επιχειρησιακός χρόνος αντίδρασης είναι πολύτιμος. Με καλύτερη αξιοποίηση δορυφορικών προϊόντων και μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα είναι απόλυτα εφικτή — και σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστική».

Φούσκωσε ο Κηφισός, «ποτάμια» οι δρόμοι της Αθήνας - Πολλά προβλήματα

Ασταμάτητη βροχή πέφτει στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Ήδη αρκετοί δήμοι της Αττικής ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία είναι πλημμυρισμένο.

Εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων για αρκετή ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην άνοδο από Αιγάλεω μέχρι τις Αχαρνές. Παράλληλα, στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε ότι έχει φουσκώσει ο Κηφισός.

Την ίδια στιγμή δυσκολίες παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου όπως επίσης και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Πλημμύρισε η Λεωφόρος Βουλιαγμένης

Δουλειά έπιασαν τα συνεργεία καθαρισμού του δήμου στη Γλυφάδα καθώς πλημμύρισαν οι δρόμοι από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία Adel.

Η στάθμη του νερού έχει καλύψει τα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία. Η διέλευση των πεζών είναι αδύνατη.

Τα συνεργεία του δήμου εργάζονται για να βελτιώσουν την κατάσταση, ξεβουλώντας τα φρεάτια στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Συσσώρευση υδάτων στο Μαρούσι

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική

