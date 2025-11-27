Ο δήμαρχος Αθηναίων θα δώσει απόψε το σύνθημα για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος.

Η Αθήνα βάζει σήμερα, Πέμπτη, τα γιορτινά της και δίνει το επίσημο σύνθημα για την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος να αποτελεί το μεγάλο γεγονός της ημέρας. Χιλιάδες επισκέπτες και κάτοικοι της πόλης αναμένεται να συγκεντρωθούν για να απολαύσουν την εορταστική ατμόσφαιρα, τα μουσικά δρώμενα και τις λαμπερές εγκαταστάσεις.

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο προέρχεται από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό έλατο ύψους 19 μέτρων, το οποίο έφτασε στην πρωτεύουσα από αγρό με δενδροκομική καλλιέργεια και με την άδεια του δασαρχείου Βυτίνας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες θα αρχίσουν να πλημμυρίζουν το κέντρο από τις 17:00, όταν η Big Band του Δήμου Αθηναίων θα δώσει το μουσικό έναυσμα της γιορτής.

Στις 18:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα ξεκινήσει μια γιορτινή «παρέλαση» από το σιντριβάνι της Ερμού προς την πλατεία Συντάγματος, προσκαλώντας τους περαστικούς να συμμετάσχουν σε μια ζωντανή μουσική γιορτή.

Ακολουθεί στις 18:30 ένα ειδικά διαμορφωμένο χριστουγεννιάτικο live show από τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος θα συνεχίσει να ψυχαγωγεί το κοινό και μετά τη φωταγώγηση του δέντρου, έως τις 20:30.

Η μεγάλη στιγμή: Το άναμμα του δέντρου

Στις 19:30, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα για τη φωταγώγηση του δέντρου, αλλά και για την αποκάλυψη του φετινού εορταστικού διάκοσμου της πλατείας. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα φωτάκια θα συνθέσουν μια εντυπωσιακή εικόνα. Συνολικά, στο δέντρο και την πλατεία έχουν τοποθετηθεί 21.000 μέτρα γιρλάντας, με 168.000 λαμπάκια να φωτίζουν το Σύνταγμα.

Μετά το τέλος των γιορτών, το έλατο θα μεταφερθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό για έργα ξυλογλυπτικής από τους φοιτητές.

Τη βραδιά θα παρουσιάσουν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη, ενώ η εκδήλωση θα αποδοθεί ταυτόχρονα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους.

Η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της

Παράλληλα, αποκαλύπτεται και ο εορταστικός διάκοσμος στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. Η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχουν ήδη στολιστεί με χριστουγεννιάτικες κατασκευές, φωτοσωλήνες και λαμπερές εγκαταστάσεις.

Ο φετινός στολισμός περιλαμβάνει:

78.000 μέτρα γιρλάντες δέντρων

2.113 επίστηλα διακοσμητικά

1.325 εναέρια στολίδια

11.933 μέτρα φωτοσωλήνες

47 επίγειες κατασκευές

Στην οδό Ερμού επιστρέφει η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες, ενώ ένας επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης θα περιμένει τους επισκέπτες για φωτογραφίες. Στην πλατεία Μητροπόλεως θα στηθεί και φέτος χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι της Ομόνοιας θα παρουσιάζει εντυπωσιακά υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική, προσφέροντας ακόμη μία στάση χριστουγεννιάτικης μαγείας στο κέντρο της πόλης.

