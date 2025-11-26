Ολη η διαδικασία για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής από τον ΕΟΠΥΥ.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική αποζημίωση για την αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής, με τη διαδικασία να γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού. Η παροχή καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο, ενώ δεν απαιτείται φυσική παρουσία σε κάποια μονάδα του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει έως 100 ευρώ για αγορά γυαλιών οράσεως, ποσό που αφορά το σύνολο της δαπάνης για σκελετό και φακούς. Για τους φακούς επαφής, η αποζημίωση ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά τεμάχιο.

Τα γυαλιά μπορούν να αντικατασταθούν κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ οι φακοί επαφής μπορούν να αποζημιωθούν κάθε δύο χρόνια. Σημαντικό είναι ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να λάβει αποζημίωση ταυτόχρονα και για γυαλιά και για φακούς επαφής και πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο.

Για τα παιδιά έως 12 ετών προβλέπεται κάλυψη για άθραυστα γυαλιά κάθε δύο χρόνια, ενώ για την πρεσβυωπία η αποζημίωση χορηγείται μόνο σε άτομα άνω των 40 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει άλλο ζεύγος γυαλιών την τελευταία τετραετία για διαφορετική πάθηση.

Βήμα - Βήμα η διαδικασία

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ασφαλισμένος χρειάζεται να διαθέτει ηλεκτρονική συνταγή από οφθαλμίατρο (γνωμάτευση ΕΚΠΥ), την απόδειξη αγοράς και τη βεβαίωση του οπτικού, καθώς και IBAN στο οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Απαιτούνται επίσης ο ΑΜΚΑ, οι κωδικοί Taxisnet και όλα τα απαραίτητα παραστατικά σε μορφή PDF.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας eopyy.gov.gr. Αφού ο ασφαλισμένος συνδεθεί στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας με τους κωδικούς Taxisnet και συμπληρώσει τον ΑΜΚΑ του, επιλέγει την ενότητα «Ατομικά Αιτήματα Παροχών» και στη συνέχεια «Υποβολή». Ως θέμα αιτήματος επιλέγει «Οπτικά», συμπληρώνει τα στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας, καταχωρίζει τον αριθμό ΙΒΑΝ και επιλέγει τη γνωμάτευση που έχει εκδώσει ο γιατρός. Στο επόμενο βήμα ανεβάζει σε ηλεκτρονική μορφή την απόδειξη αγοράς, τη βεβαίωση του οπτικού και το αποδεικτικό του τραπεζικού λογαριασμού. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλώνει υπεύθυνα ότι θα φυλάξει τα πρωτότυπα έγγραφα για πέντε χρόνια και προχωρά στην τελική υποβολή, λαμβάνοντας έναν αριθμό πρωτοκόλλου.

Ο χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματος συνήθως κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών μηνών, ανάλογα με το τοπικό τμήμα ΠΕΔΥ που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση.