Λόγω ελέγχων στατικότητας γεφυρών, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές κυκλοφορίας και κλειστούς δρόμους μεταξύ 00:00 και 07:00 στις παρακάτω ημερομηνίες και τμήματα:
Τρίτη 25/11/2025:
Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, κλάδος εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά
Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος / Ιωάννου Φιξ, ρεύμα προς Πειραιά
Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα προς Πειραιά
Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως
Τετάρτη 26/11/2025:
Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου προς Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου
Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα)
Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς
Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση στα παραπάνω σημεία κατά τις ώρες των δοκιμών και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.