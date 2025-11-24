Η λίστα με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δοκιμές στατικότητας γεφυρών στην Αττική.

Λόγω ελέγχων στατικότητας γεφυρών, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες πλήρεις διακοπές κυκλοφορίας και κλειστούς δρόμους μεταξύ 00:00 και 07:00 στις παρακάτω ημερομηνίες και τμήματα:

Τρίτη 25/11/2025:

Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, κλάδος εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά

Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος / Ιωάννου Φιξ, ρεύμα προς Πειραιά

Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα προς Πειραιά

Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως

Τετάρτη 26/11/2025:

Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου προς Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου

Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα)

Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση στα παραπάνω σημεία κατά τις ώρες των δοκιμών και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.