Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως, ενώ περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα, προκαλώντας πανικό σε γονείς και μαθητές.

Μία μητέρα που περπατούσε μαζί με τον 10χρονο γιο της παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ, σύμφωνα με το evima.gr περίπου 500 μέτρα πριν από το σχολείο, καθώς στην πορεία προς την είσοδο δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Το όχημα χτύπησε τη γυναίκα, ρίχνοντάς την στο έδαφος, ενώ ο οδηγός ακινητοποίησε αμέσως το αυτοκίνητο και κάλεσε βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν περαστικοί, ενώ ο ορθοπεδικός Σπύρος Καλατζής, που βρισκόταν εκεί, παρείχε πρώτες βοήθειες στη μητέρα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Το 10χρονο παιδί, σοκαρισμένο από το περιστατικό, μεταφέρθηκε με τη βοήθεια άλλης μητέρας στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε άμεσα ο πατέρας του. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, με έμφαση στην έλλειψη ασφαλών διαβάσεων για πεζούς στην περιοχή.