Ο δράστης που προκάλεσε το δυστύχημα στην Κομοτηνή φέρεται να διακινούσε παράνομα μετανάστες.

Στην Κομοτηνή συνελήφθη ο άνδρας, που φέρεται ότι στις 15 Νοεμβρίου προκάλεσε, λόγω επικίνδυνης οδήγησης, τροχαίο δυστύχημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό άλλων τριών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς μετέφερε παράνομα μετανάστες στη Ελλάδα. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης «για τις αξιόποινες πράξεις της παραλαβής πολιτών τρίτης χώρας που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, από οδηγό χερσαίου μεταφορικού μέσου, από σημείο εισόδου της χώρας και την προώθησή τους στο εσωτερικό αυτής, εκ της οποίας μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και εκ της οποίας επήλθε θάνατος ανθρώπων, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας».

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ένας μετανάστης και ένα ακόμα άτομο αγνώστων στοιχείων ενώ τραυματίστηκαν τρία ακόμα άτομα, που απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τς Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.