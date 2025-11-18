Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση της καταδίωξης και του άγριου ξυλοδαρμού ενός 58χρονου άνδρα στον Νέο Κόσμο, που κατέληξε νεκρός.

Όλο και πιο σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης του μυστηριώδους θανάτου ενός άνδρα στον Νέο Κόσμο, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αφού είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινητού του.

Υπενθυμίζεται πως το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση, όπου και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί και ανακοπή.

Αυτό που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε ερωτηματικά ήταν πως οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε τραύματα στο κεφάλι - ένδειξη πως είχε ξυλοκοπηθεί, καθώς τα χτυπήματα δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από το τροχαίο.

Σε δεύτερο χρόνο κι αφού ελέγχθηκε βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες φάνηκε πως δύο μηχανάκια με τρεις νεαρούς είχαν καταδιώξει τον 58χρονο, ενώ είχε προηγηθεί και κάποια φασαρία στον δρόμο που κατέληξε στον ξυλοδαρμό του άνδρα.

Πιθανόν, οι νεαροί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο και επιτέθηκαν στον άτυχο άντρα, ο οποίος προσπαθώντας ύστερα να φύγει, έχασε τις αισθήσεις του στην οδό Σουλιέ και έπεσε σε σταθμευμένο όχημα.

Σημειώνεται πως η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη των 3 εμπλεκόμενων και τον πατέρα του ενός, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι.

Η συγκλονιστική περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε σκηνές που έμοιαζαν με καταδίωξη σε δρόμους του Νέου Κόσμου:

«Βρισκόμουν χθες το απόγευμα στη Σουλιέ. Σαν καταδίωξη ήταν. Πέρασε το αυτοκίνητο με μηχανές από πίσω, χωρίς προσοχή σε stop, τίποτα, μας φάνηκε σαν καταδίωξη. Στην αρχή νομίζαμε ότι η αστυνομία κυνηγούσε κάποιον. Μάλιστα, πέρασε δύο φορές από μπροστά, από τη Σουλιέ.

Την πρώτη έφυγε προς την Γεραντώνη, και έκανε τον κύκλο, κατέβηκε τη Ραφτοπούλου και από Σαράντη πάλι μπροστά στη Σουλιέ και εκεί είναι αδιέξοδο. Με τους ίδιους ρυθμούς. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα και το πώς περνούσαν τους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Νομίζω, ότι η καταδίωξη σταμάτησε γιατί ήταν αδιέξοδο εκεί που πήγε».

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα. Περνούσαν τον δρόμο σαν να μην υπάρχει τίποτα. Γιατί εδώ είναι και σχολείο, περνάνε παιδάκια».

